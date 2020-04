Geschlossene Wertstoffhöfe : Bürger beklagt wilde Müllkippe – Stadt sieht keinen Anstieg

Diese „wilde Müllkippe“ entdeckte der Klever im Graben am Wegesrand vor Schloss Gnadenthal.“Dafür habe ich kein Verständnis“, sagt er. Foto: Ulli Menn

Kleve Ein Klever befürchtet, dass durch die geschlossenen Wertstoffhöfe jetzt mehr wilde Müllkippen entstehen könnten. Doch dem ist nicht so, so Stadt und USK.

Für Ulli Menn ist es eine gemütliche Radtour bei sonnigem Wetter. Doch am Wegesrand vor Schloss Gnadenthal erblickt der Klever etwas, das ihn erst stutzen lässt und dann verärgert: Ein hölzerner Weihnachtsmann steht dort. Und im Graben dahinter entdeckt Menn dann noch Garten- und Küchenmöbel, Kisten sowie einige Plastiktüten.

Eine wilde Müllkippe – „mitten in der wunderschönen Natur“, sagt Menn bestürzt. „Ich kann nicht verstehen, warum man seinen Müll einfach so in herrlicher Umgebung entsorgt.“ Er selbst halte seinen Müll derzeit zurück, sind doch die Wertstoffhöfe aktuell zu. Doch ist vielleicht eben das der Grund für diesen Müllhaufen?