Kleve Urlaubszeit ist Lesezeit: Gerade in den Ferien greift sogar mancher Lesemuffel wieder zum Buch. Der Sommerleseclub der Stadtbücherei Kleve bietet da Ansporn zum Mitschmökern. Es winkt sogar ein kleines Geschenk.

Am Montag, 28. Juni, startete zum 15. Mal der Sommerleseclub der Stadtbücherei Kleve. Über 350 neue Bücher und viele neue Medien aus dem Gesamtangebot stehen den Lesern dann zur Verfügung. Anmelden kann man sich über den gesamten Zeitraum der Aktion in der Stadtbücherei in der Wasserstraße. Ende des Clubs ist der 21. August mit der Abgabe der Leselogbücher, in denen der Lesefortschritt dokumentiert wird. Die Teilnehmer können einzeln oder im Team bis zu fünf Personen mitmachen. Für alle Clubmitglieder gibt es – solange der Vorrat reicht – ein Lesearmband und nach Abgabe der Logbücher eine Urkunde. Eifrige Teilnehmer erhalten ab dem dritten Stempel für ein gelesenes Buch einmalig ein kleines Geschenk. Veranstaltungen werden in diesem Jahr noch nicht wieder stattfinden, dafür gibt es aber den „Kreativen Spaß im Sommerleseclub“ mit Anleitung und Material in der Bücherei. Am Ende findet eine Online-Abschlussveranstaltung statt. Die Teilnahme selbst ist kostenlos, ein Büchereiausweis der Stadtbücherei Kleve ist aber erforderlich und für Kinder bis 14 Jahren auch gebührenfrei. Der Sommerleseclub ist ein Projekt des Kultursekretariats NRW Gütersloh und wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW gefördert.