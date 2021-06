Neuerungen für den Zoobesuch : Tiergarten Kleve führt Hundetag ein

Ab Juli dürfen Besucher montags, am Hunde-Tag, ihre Hunde mit in den Zoo nehmen.

Kleve Einmal pro Woche können Besucher bald ihr Haustier mit in den Zoo bringen. Dabei gibt es einiges zu beachten. Außerdem gibt es ab dem 1. Juli eine weitere Neuerung: Dann ist die Anlage Nichtraucherzoo.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lotta van Horen

Der Tiergarten Kleve wird ab dem 1. Juli zum Nichtraucherzoo. Das Rauchen ist dann nur noch in gekennzeichneten Raucherzonen erlaubt. „Dies hat zum einen Brandschutzgründe, da wir relativ viel Heu bei uns in der Anlage haben. Aber auch der Erholungsfaktor für Nichtraucher – insbesondere für Kinder – wird sich hierdurch erhöhen. Hinzu kommen die Zigarettenstummel, die bisher teils wahllos auf den Wegen herumlagen und unseren Mitarbeitern zusätzliche Arbeit in der Parkreinigung bereiteten“, sagt Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Andere Zoos wie Köln oder Gelsenkirchen haben gute Erfahrungen mit dem Konzept des Nichtraucherzoos gemacht und ich bin davon überzeugt, dass wir hier in Kleve ähnlich gute Erfahrungen machen werden“.

Außerdem findet ab Juli das Projekt „Montag = Hundetag“ statt. Nun dürfen Besucher montags auch mit Hunden in den Tierpark. Das war bisher nicht gestattet, allerdings gab es sehr viele Anfragen von Hundebesitzern, die den Park gerne mit ihrem Haustier besuchen wollten. „Daher führen wir ab Juli montags einen Hunde-Tag ein, sodass nun auch für Hundehalter die Möglichkeit eines Tiergartenbesuchs besteht“, sagt Polotzek. Pro erwachsenem Gast ist ein Hund erlaubt, der während des gesamten Aufenthalts an der Leine zu führen ist. Kotbeutel gibt es an der Kasse gratis zum Hundeticket dazu.