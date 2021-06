Anwohner klagen über Lärm : Ärger um Klimaanlage der neuen Kreisleitstelle

Günter van der Hurk vor der neuen Einsatzleitstelle. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die neue Leitstelle an der Nassauerallee sorgt für Ärger: An heißen Tagen überschreitet die Kühlung zulässige Dezibel-Grenzwerte, sagen Anwohner. Der Kreis sieht das anders.

11,8 Millionen Euro hat der Kreis Kleve in die neue Kreisleitstelle investiert. Die Baukosten für das Gebäude, das hinter dem Gesundheitsamt an der Nassauerallee liegt, betrugen 8,2 Millionen Euro, in Technik und Einrichtung flossen 3,6 Millionen Euro. Die Kreisleitstelle nimmt jährlich mehr als 52.000 Notrufe entgegen, rund 330 Telefonate gehen täglich in der Kreisleitstelle ein und aus – mehr als 140 davon sind Notrufe. „Die Leitstelle ist natürlich sehr wichtig. Auch ich möchte schnell gerettet werden, wenn ich mal in einer Notlage bin“, sagt Günter van der Hurk. Trotzdem haben er und seine Ehefrau Christa seit einigen Wochen ein Problem, wie sie schildern: beständiger Lärm.

Die van der Hurks wohnen an der Weyerstege, die neue Leitstelle ist an das dortige Wohngebiet herangebaut worden. Direkt neben dem neuen Gebäude befindet sich der Grund für den Unmut des Ehepaars. Eine externe Klimaanlage, die für Kühlung sorgen soll und vor allem in der drückenden Hitzephase der vergangenen Wochen voll aufgedreht habe. „Das hört man selbst bei geschlossenen Fenstern. Dabei finden wir keinen Schlaf. Und dabei im Garten zu sitzen, daran ist erst recht nicht zu denken“, sagt Christa van den Hurk. Dabei ist ihr großer Garten als Ruhe-Oase immer der Stolz des Ehepaars gewesen.

Irgendwann wollten es die van der Hurks genau wissen – mit Hilfe einer Handy-App maßen sie den Geräuschpegel. „Am 18. Juni lag der Messwert auf unserem Grundstück gegen 16 Uhr bei mehr als 80 Dezibel. Um 22 Uhr noch bei mehr als 70 Dezibel“, sagt Günter van der Hurk. Er hat 30 Jahre lang im Anlagenbau bei der Firma Ipsen gearbeitet, auch schon bauliche Großprojekte begleitet. „Das halte ich nicht für zulässig“, sagt er. Als die große Hitze vor einigen Tagen erst einmal vorbei war, dürften viele aufgeatmet haben. „Wir waren aber glücklich, weil die Klimaanlage endlich leiser wurde und wir wieder schlafen konnten“, sagt Christa van der Hurk.

Unsere Redaktion hat beim Kreis Kleve nachgefragt. Kreissprecher Benedikt Giesbers bestätigt den Kontakt zu den van der Hurks. „Aufgrund der eingegangenen Beschwerde hat sich der Kreis die Situation vor Ort angesehen und die berechneten Schallschutzwerte überprüft. Dabei konnte aber keine Abweichung zu den Berechnungen beim Aufbau der neuen Anlage festgestellt werden“, sagt Giesbers. Wann genau der Kreis nachgemessen hat – also ob dies an einem kühleren Tag geschehen ist, ist unklar. „Die Errichtung der Rückkühler und der Splittgeräte ist seinerzeit von einem Fachplaner begleitet und schallschutztechnisch bearbeitet worden“, führt Giesbers aus. „Dazu wurden die Schallpegelmaße abgefragt und eine schalltechnische Prognose berechnet. Ein externes Büro hat für die Splittgeräte schalldämpfende Maßnahmen berechnet, die auch an den Geräten umgesetzt wurden. Für Rückkühler der Lüftungsanlage waren hingegen keine zusätzlichen Schallschutzmaßnahmen erforderlich“, sagt Giesbers. „Die Rückkühler überschreiten einen Schallpegel von 61dB A nicht.“ Die ausführende Firma habe dem Kreis Kleve nun erneut die Einhaltung dieser Werte für die Anlage bestätigt. Ein Gespräch zweier Personen könne bereits ähnlich laut oder lauter sein. „Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm ist der Schallpegel-Wert an den anliegenden Gebäuden rechnerisch zu ermitteln. Dies wurde an sieben Stellen durchgeführt und ergab ebenfalls keine Notwendigkeit von Kompensationsmaßnahmen“, heißt es in der Stellungnahme. Der Kreis Kleve sehe daher keine Notwendigkeit, eine Nachbesserung vorzunehmen oder gar die Anlage abzuschalten.

Das Ehepaar van der Hurk hat sich inzwischen auch an die Politik gewandt. Wiltrud Schnütgen von den Grünen ist von den Bewohnern des Hauses an der Weyerstege angesprochen worden und hat die Bitte bei der Verwaltung vorgetragen. „Wenn sich die Messwerte bestätigen, wäre das sehr ärgerlich für die Bürger“, sagt Schnütgen. „Das ist für mich eine Sache des Ordnungsamtes“, sagt Schnütgen. Sie habe die Stadtverwaltung gebeten, tätig zu werden, und noch einmal nachzumessen. „Verbunden mit der Bitte, dies an einem Tag mit entsprechend heißen Temperaturen zu machen“, sagt Schnütgen.