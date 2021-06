Ferienangebot : Sommerleseclub geht in Pfalzdorf an den Start

Sommerleseclub geht in Pfalzdorf an den Start

Goch-Pfalzdorf Alleine lesen ist schön und entspannend, manchmal tut es aber auch gut, sich über die Bücher auszutauschen. Oder einfach andere Leser zu treffen.

Die ökumenische öffentliche Gemeindebücherei Pfalzdorf bietet am Standort Pfälzerheim als einzige Bücherei in Goch den Sommerleseclub (SLC) an. Leser und Leserinnen von jung bis alt können einzeln oder als Team teilnehmen und sich nach erfolgter kostenloser Anmeldung die ganzen Sommerferien mit aktuellem Lesestoff versorgen. Freunde und Familien können Teams bilden. Das Kultursekretariat NRW in Gütersloh hat das Projekt 2005 übernommen und es als landesweite Initiative und als Netzwerk in zahlreichen Städten Nordrhein-Westfalens etabliert. Jeder Einzelteilnehmer und jedes Team werden mit Logbüchern ausgestattet. Themenseiten und Aufgaben regen die Leserinnen und Leser an, nicht nur Stempel für gelesene Bücher zu sammeln, sondern sich mit dem Gelesenen einzeln oder im Team auseinanderzusetzen.