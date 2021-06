Caritas : Migrationsberatung – ein gefragtes Angebot

Kleve Markus Beckers berät für den Caritasverband Kleve erwachsene Zuwanderer. 351 Fälle waren es im Jahr 2020. Das ist zu viel für eine Stelle, eine weitere wäre nötig heißt es.

(RP) Die meisten Menschen, die den Weg zu Markus Beckers ins Büro an der Hoffmannallee in Kleve oder ins Familienbüro der Stadt Emmerich an der Steinstraße finden, kommen aus Osteuropa und haben Probleme mit dem Wohn- oder Kindergeld. Innerhalb der ersten drei Jahre nach ihrer Ankunft in Deutschland steht erwachsenen Zuwanderern Migrationsberatung (MBE) zu.