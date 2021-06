Bürgerstiftung : Ein ganzes Dorf für seine Kneipe

Bedburg-Hau Viele Ehrenamtler haben aus eigener Kraft eine Toilettenanlage gebaut und der „Dorfschmiede“ in Till-Moyland überhaupt sehr aktiv durch die Corona-Zeit geholfen. Nun gibt auch noch die Sparkassen-Stiftung Geld dazu.

(RP) Der erweiterte Biergarten war schon mehrfach ausverkauft, die Innengastronomie läuft an und die Kegelclubs warten darauf, wieder loslegen zu können. Die Traditionsgaststätte „Zur Dorfschmiede“ mitten im Ortskern von Till-Moyland hat den Corona-Lockdown augenscheinlich gut überstanden. „Hinter uns liegen fünf Monate, in denen ehrenamtliche Helfer an sechs Tagen in der Woche Gaststätte und Säle kernsaniert und einen komplett neuen Toilettentrakt errichtet haben,“ sagt Hans-Peter Linzen, Vorsitzender der Bürgerstiftung Till-Moyland. „Aber trotz der überwältigenden Unterstützung der Helfer aus allen örtlichen Vereinigungen braucht es natürlich auch finanzielle Mittel.“ Zu den Unterstützern gehört auch die Sparkasse Rhein-Maas. Deren Vorstandsvorsitzender Michael Wolters überbrachte jetzt gemeinsam mit Ludger Braam einen Scheck über 5000 Euro.