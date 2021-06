Kooperation mit Schulen in Wermelskirchen : Stadtbücherei erhält Qualitätssiegel des Landes

Wermelskirchen Als Partner für das Lernen in allen Lebensabschnitten schulen Bibliotheken Recherchefähigkeit und Informationskompetenz der Schüler.

In der Stadtbücherei kann man sich nicht nur den Roman für die Bettlektüre ausleihen, sondern auch besonders gut lernen. Das sieht das Landesprogramm Bildungspartner NRW so und zeichnete die Bücherei mit einem Qualitätssiegel aus – für die langjährige engagierte Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort.

Als Partner für das Lernen in allen Lebensabschnitten schulen Bibliotheken Recherchefähigkeit und Informationskompetenz der Schüler. Sie unterstützen Schulen bei der Leseförderung und leisten durch gezielte Leseanimation einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung einer lebenslangen Lesekultur. Bildungspartner NRW unterstützt seit 2005 die systematische und langfristige Zusammenarbeit von Schulen und außerschulischen Bildungs- und Kultureinrichtungen. Das gemeinsame Ziel ist die Förderung der Bildungschancen aller Kinder und Jugendlichen in NRW – unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und kulturellen Prägung.

Aktion in Haan : Anmeldung zum SommerLeseClub startet am 15. Juni

In diesem Jahr sind keine Stadtradeln-Stars am Start

Drei Wochen aktiv für den Klimaschutz radeln : In diesem Jahr sind keine Stadtradeln-Stars am Start

Leiterin Kathrin Ludwig freut sich mit ihrem Team über die Anerkennung des Landes. Diese sehe sie als Ansporn, die Kooperationen mit den Schulen immer wieder neu mit Leben zu füllen. „Wir möchten unsere Angebote künftig noch stärker am Medienkompetenzrahmen ausrichten“, sagt sie. So sind aktuell viele weitere Formate im digitalen Bereich hinzugekommen. Sie knüpfen im Medienkompetenzrahmen NRW an die Bereiche „Informieren und Recherchieren“ sowie „Problemlösen und Modellieren“ an.