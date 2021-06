Lesespaß in Wermelskirchen : Der beliebte Sommerleseclub der Stadtbücherei beginnt

Wermelskirchen Auf die Bücher, fertig, lesen: Ab kommenden Montag sind Anmeldungen und Ausleihen für den Sommerleseclub 2021 der Stadtbücherei möglich. Das Team mit dem kreativsten Namen wird wieder mit dem „Lese-Oscar“ ausgezeichnet.

Zugegeben: Durch die Corona-Pandemie wird der Sommerleseclub, der im vergangenen Jahr ausfallen musste, in diesem Jahr etwas anders laufen. Aber die gute Nachricht von Leiterin Kathrin Ludwig und ihrem Team: der Sommerleseclub der Stadtbücherei findet statt. Anmelden können sich Teams mit bis zu fünf Personen, die ihrer Gruppe am besten einen ausgefallenen Namen geben wie „Schmökernde Schmunzler“ oder „Lustige Leseratten“. Schließlich werden Lese-Oskars verliehen und einer geht an den originellsten Teamnamen. Ab Montag, 21. Juni, können sich Buchfans unter www.sommerleseclub.de anmelden. Mitmachen können Kinder, Jugendliche, Erwachsene – die ganze Familie, Freunde oder Verwandte, die kleinen Steppkes vorlesen möchten.

Allerdings gibt es auch Online-Logbücher, in denen Teilnehmer ihre Medien eintragen und auch verfolgen können, was andere gerade lesen. Zusätzlich dazu wird den Clubmitgliedern in den Ferien ein buntes Programm angeboten, heißt es aus der Stadtbücherei. Jede Woche gibt es eine besondere „Aufgabe“, die die Teams bestmöglich erledigen sollen. Außerdem sind verschiedene Rallyes und Workshops geplant. Ab kommender Woche sind die Ausleihen in der Stadtbücherei möglich. Die Lese-Logbücher müssen dann bis spätestens Donnerstag, 19. August, in der Stadtbücherei abgeben werden. Pünktlich vor der großen Abschlussparty, die je nach Corona-Situation für Samstag, 21. August, geplant ist. Dann erhalten alle Teilnehmer, die drei Stempel im Logbuch haben, eine Urkunde. Und es werden die Lese-Oskars verliehen für das kreativste Logbuch, Teamnamen, Teamfoto, das tollste „Bookface“ (ein Foto, in das ein Buchcover eingearbeitet wird) und die besten fünf Gründe fürs Lesen. Der Sommerleseclub wird durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert.