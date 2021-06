Niederlande : Blogger wollen Lust auf Holland machen

Holland wie es im Bilderbuch steht – die Windmühlen sind ein Symbol für die Niederlande. Mit ihrer Internetseite wollen die vier Blogger zu Ausflügen ins Nachbarland inspirieren. Foto: dpa Foto: dpa-tmn/Christoph Driessen

Niederlande/Kleve Für Ausflüge ins Nachbarland wollen vier Blogger aus Kleve inspirieren. Auf ihrer Internetseite familienzeit-holland.de stellen sie Attraktionen und Ausflugsziele vor, die sich besonders gut für Familien mit Kindern eignen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lotta van Horen

Die Niederlande – ein beliebtes Ziel für Familienausflüge, die nun endlich wieder möglich sind. Aber wo soll der nächste Ausflug hingehen? Was tun, wenn es regnet? Welche Attraktionen, Städte und Parks gibt es, die noch nicht jeder kennt? Darauf gibt das Redaktionsteam der Internetseite www.familienzeit-holland.de Antwort. Es werden den Lesern Nationalparks, Museen und Restaurants vorgestellt. Auch für einen längeren Aufenthalt gibt es Tipps.

Mit der Seite wollen die vier Mitarbeiter der Klever Kommunikationsagentur mediamixx Alf Buddenberg, Maike Schober, Hella Spickermann und Ursula Weber nach eigenen Angaben vor allem eins erreichen: Inspiration. Da die Agentur seit über 25 Jahren grenzüberschreitend arbeitet, ist jeder der vier Schreiber regelmäßig beruflich und privat in den Niederlanden unterwegs. „Stellvertretend für uns alle kann ich sagen: Uns packen die Niederlande mit ihrer Vielfalt immer wieder aufs Neue“, sagt Alf Buddenberg. Weil sie vom Nachbarland so begeistert sind, wollen sie ihre Tipps und Tricks mit der Öffentlichkeit teilen.

Aus seinen persönlichen Erfahrungen berichtet das Team über alles, was ihm persönlich gut gefällt. Dazu gehören auch viele Aktivitäten für Kinder. „Unsere Berichte sind bunt gemischt, wir schreiben einfach über alles in Holland, was uns persönlich gut gefällt“, sagt Maike Schober. Farbenfrohe Fotos wechseln sich mit Texten ab – es sollen aber auch noch Videos dazu kommen. Unter „Ein Tag, ein Ziel“ findet man Beiträge wie „Der andere Freizeitpark in Holland: Ein Tag im Outdoor-Atelier“, oder „Wir lieben Holland tierisch! Zoos.“. Besonders hilfreich für Familien mit Kindern können auch die Anregungen unter „Auch bei Regen schön“ sein, da das Wetter eben nicht immer so mitspielt, wie man es sich bei der Planung wünscht.

In der Kategorie für längeren Aufenthalt werden Unterkünfte in Baumhäusern vorgeschlagen. Insbesondere die nordöstliche Provinz Drenthe bietet laut Familienzeit Holland besonders schöne Beherbergungen. Mit Holland sind in diesem Fall übrigens die ganzen Niederlande gemeint, auch wenn eigentlich nur eine bestimmte Region so heißt.

Die Seite ist noch relativ neu, weswegen manche Kategorien noch im Aufbau sind. Außerdem sei es aufgrund der Corona-Situation kaum möglich gewesen, über die Grenze zu fahren, um Attraktionen auszuprobieren und im Blog zu dokumentieren. Als Lösung hat eine der Autoren, Ursula Weber, viel aus ihren Erfahrungen vor der Corona-Zeit beigetragen. „Die vergangenen Monate waren in vielerlei Hinsicht herausfordernd. Insbesondere Familien dürften wissen, was ich meine. Jetzt ist es umso wichtiger, möglichst viele schöne Erlebnisse nachzuholen und gemeinsam positive neue Eindrücke zu sammeln“, sagt Ursula Weber. Dafür soll es kontinuierlich neue Inhalte geben, so das Redaktionsteam. „Wir konnten es kaum erwarten, wieder häufiger über die Grenze zu fahren. Entsprechend werden wir auch verstärkt neuen Inhalte produzieren. Es lohnt sich, regelmäßig auf der Seite vorbeizuschauen“, versichert Hella Spickermann. Die meisten der Tipps sollen aber auf der Seite bleiben und werden gegebenenfalls aktualisiert.

Auch in den sozialen Netzwerken ist mediamixx aktiv. Auf Instagram findet sich das Profil unter @familienzeitholland. Die Bilder zeigen Tulpen, Pommes und einige Themen wie die Nimweger Brücke, den Nationalpark Hoge Veluwe oder den Strand in Zeeland.