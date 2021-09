Kabarett in Kleve : Cinque startet mit Beikircher

Kleve Der Klever Kleinkunstverein hat in der Aula der Gesamtschule eine neue Heimat gefunden. Auf dieser Bühne will man nach Corona neu starten.

Nach Lockdown und vielen Corona-Beschränkungen startet der Klever Kleinkunstverein Cinque optimistisch in das kommende Kabarett-Jahr. Los geht’s mit einem alten Bekannten, der seit über 30 Jahren den Klevern die Treue hält: Am Samstag, 25. September, kommt der ewige Bonner Tiroler wieder in die Schwanenstadt. Konrad Beikircher eröffnet um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) das Kabarettjahr mit seinem Programm „400 Jahre Beikircher“. Eigentlich müsste es heißen: 402 Jahre. Denn Beikircher startet 1619. Da hat ein Brüsseler Bildhauer Männeken Piss geschaffen. Genau genommen war’s Jérôme Duquesnoy, der die Drollerie modellierte, die zum Wahrzeichen Brüssels werden sollte. Für Beikircher ist sie das Symbol für Scherz, Satire, Ironie. „Das ist nun 400 Jahre her und ebenso seit 400 Jahren, wenn auch nur gefühlten, bin ich als Kleinkünstler unterwegs. Aus dieser langen Reihe von Jahren komme ich mit dem ein oder anderen wieder vorbei: was es so mit der rheinischen Relativverschränkung auf sich hat, wie das mit dem Ei ist, wenn man es durch die deutschen Sprachlandschaften kullern lässt und was das rheinische Alibi ist“, verspricht Beikircher. Und vielleicht kommt auch die Frau Walterscheidt zu Wort, mit der er in den 1970er Jahren begann, Kabarettist zu werden.