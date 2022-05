Kabarett : Stefan Verhasselt gastiert im Theater an der Kö

Stefan Verhasselt präsentiert „Zwischen den Zeilen“. Foto: Siegfried Malinowski

Düsseldorf Ob Waldbaden, Gendern oder Sonnenstühle, die keine sind: Der Kabarettist hat genau hingeschaut und erläutert in seinem neuen Programm seine Sicht auf Gesellschaft und Mitbürger.

(lod) Kaum hatte Stefan Verhasselt im Januar 2020 die Premiere seines Kabarett-Abends „Zwischen den Zeilen“ gefeiert, da bremste die Pandemie weitere Vorstellungen aus. Nun ist der Unterhalter wieder da. Am Donnerstag, 5. Mai, führt er seine Tour im Theater an der Kö fort und nimmt sich mit Humor die Eigenarten der Gesellschaft vor: Was genau ist „Waldbaden“ und was die Besonderheit von Gendern am Niederrhein? Und was sind eigentlich „Sun-Chairs“? Jedenfalls keine Sonnenstühle, hat Verhasselt herausgefunden.

Sein Solo spielt der Niederrheiner ohne Musik oder Kostüm, „es zählt bei mir das gesprochene Wort“, erklärt er. Schon vor seinem Solo „Zwischen den Zeilen“ hat Stefan Verhasselt mehrere Kabarettstücke auf die Bühnen gebracht. Auf die Idee, live in Theatern aufzutreten, kam er so um 2006. Da hatte er schon mehrere Jahre in einer Frühsendung auf WDR4 die Hörer mit tagesaktuellen Sprüchen unterhalten, sodass er seine Texte auch in Programmen wie „Machen Sie et juut!“, „Der Niederrheiner an und für sich“, „Wer kommt, der kommt“ vortrug.