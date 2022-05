Kabarett in der Wegberger Mühle : Der Humor liegt zwischen den Zeilen

Wegberg Kabarettist Stefan Verhasselt unternimmt in der Wegberger Mühle einen Streifzug durch die Gesellschaft. Dabei widmet er sich vor allem den Absurditäten des Alltags.

In der gut besetzten Wegberger Mühle erlebten Freunde des feinen Humors ein kabarettistisches Sprachbad, das sie für 100 Minuten eintauchen ließ in die Gepflogenheiten und Eigenarten unserer Gesellschaft – von der Gegenwart ausgehend bis in die 70er-Jahre. In gespannter Erwartung nahmen die Besucher schon früh ihre Plätze ein und begrüßten mit kräftigem Applaus den Künstler, auf den sie bedingt durch Corona auf längere Zeit verzichten mussten: Stefan Verhasselt begrüßte sein Publikum ebenso herzlich und vertraut.