Messe Kalkar : Die Binnenschifffahrt nach Corona

Kalkar Autonomes Fahren, saubere Motoren, Wohnen am Waser versus Platz für die Häfen – das waren die wichtigsten Themen bei der Fachmesse Shipping, Technics, Logistics im Wunderland Kalkar.

Wie immer waren neben Branchenvertretern auch wichtige Gäste aus der Politik dabei, diesmal zum Beispiel Staatssekretär Christoph Dammermann aus dem NRW-Wirtschaftsministerium. In seiner Ansprache zur Eröffnung ging es um die Entwicklung des Schiffbaus, um den Stand der Digitalisierung, um den Klimaschutz. In Kalkar wurde der Innovationspreis Binnenschifffahrt 2021 verliehen – an die Bayerische Seenschifffahrt GmbH, die als Fahrgastreederei Vorreiter und Schrittmacher für Elektroantriebe in Deutschland und Europa sei. Saubere oder zumindest deutlich weniger umweltbelastende Motoren sind immer ein Thema auf der Fachmesse, auch die Wasserstofftechnologie macht Fortschritte. Weil es bei der Schifffahrt nicht anders ist als in vielen anderen Bereichen mit Personalmangel gerät das autonome Fahren immer stärker in den Blick.