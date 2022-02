Erfahrener Jurist : Ingo Frommhold neuer Vizepräsident am Landgericht Kleve

Kleve Ingo Frommhold (48) hat am Freitag sein Amt als Vizepräsident des Landgerichts Kleve angetreten. Er folgt auf Bernd Wermeckes (52), der im Herbst vergangenen Jahres als Vizepräsident zum Landgericht Düsseldorf wechselte.

Seinen beruflichen Werdegang begann Frommhold als Rechtsanwalt in einer internationalen Sozietät, bevor er 2006 in den richterlichen Dienst eintrat.

Am Landgericht und Amtsgericht Krefeld war er sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen tätig und nahm daneben in der Gerichtsverwaltung des Landgerichts Krefeld Aufgaben unter anderem als Personaldezernent, Pressesprecher und Ausbildungsleiter wahr.