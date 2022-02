Frischer Wind in der Kirchengemeinde : Das neue Pfarrehepaar für Krefeld-Süd

MIt einem Gottesdienst wurden Pfarrerin Dr. Ines Siebenkotten und Pfarrer Jonas Siebenkotten am Wochenende ins Amt eingeführt. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Seit Februar sind Dr. Ines Siebenkotten und Jonas Siebenkotten in ihrer gemeinsamen Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Krefeld-Süd. Am Sonntag wurden sie eingeführt. Für beide ist es eine Rückkehr in die Heimat.

„Ein bisschen aufgeregt werde ich bestimmt sein. Aber die Vorfreude auf die Menschen, die mir nahe stehen, überwiegt“, sagt Ines Siebenkotten, seit Februar Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Krefeld-Süd, im Vorfeld ihrer Amtseinführung. Sie und ihr Mann Jonas wurden am Sonntag in die evangelische Kirchengemeinde Krefeld-Süd eingeführt.

Die Theologen sind Teil des neuen Pfarrteams, das die Markuskirche und die Lutherkirche betreut. Aber wieso gerade Krefeld? „Für uns ist es eine Rückkehr in die Heimat“, sagt Ines Siebenkotten. Sie selber ist in Krefeld am Ricarda-Huch-Gymnasium zur Schule gegangen, nachdem ihre Familie aus Aachen nach St.Tönis gezogen war. Ihr Mann ist in Willich aufgewachsen und hat in der katholischen Pfarre St. Johannes Baptist in Anrath in der Jugendarbeit mitgearbeitet. „Nach dem Abitur habe ich erst angefangen, Jura zu studieren, habe aber gemerkt, dass es nichts für mich ist. Durch verschiedene Seminare und vor allem durch Taizé-Gottesdienste hat sich mein Interesse am Glauben wieder intensiviert“, erzählt Jonas Siebenkotten. Er hat daraufhin Theologie in Wuppertal und Kiel studiert und sein Examen in Münster abgelegt. „Die Entscheidung, evangelische Theologie zu studieren, ist keine, die man einfach so trifft. Man stellt sich die Frage, ob man mit Ende 20 auch noch an Gott glauben wird. Aber auch das gehört zum Glauben dazu, dass man vertraut, seinen Glauben nicht zu verlieren“, sagt der 40-Jährige. Sein Vikariat machte er in Wuppertal, ehe er in Neuss seinen Pfarrdienst auf Probe antrat.

Info Pfarrehepaare in der evangelischen Kirche Pfarrehepaare sind in der evangelischen Kirche immer mehr verbreitet. Im Gegensatz zur katholischen Kirche haben Frauen die Möglichkeit, Pfarrerin zu werden und somit Kirche und Familie zu verbinden. „Mittlerweile haben wir in den Universitäten fast einen Frauen-Überschuss“, berichtet Ines Siebenkotten. Wer Pfarrer oder Pfarrerin einer Gemeinde wird, entscheidet das Presbyterium. Dieses ist ein Gremium, welches die Kirchengemeinde leitet. Weitere Aufgaben sind: Die Festlegung der Gottesdienste, Vertretung der Kirchengemeinde im Rechtsverkehr und einige mehr.

Seine Frau begann ebenfalls in Wuppertal mit ihrem Theologie-Studium. Danach folgte ein Auslandsjahr in Paris, und zum Abschluss des Studiums verschlug es die 42-Jährige nach Heidelberg zu Professor Dr. Gerd Theißen, bei dem sie auch promovierte. Ihr Vikariat machte sie in der evangelischen Kirchengemeinde in Kempen, bevor sie ihren Probedienst in Süchteln und Krefeld-Süd antrat. Zwischen 2015 und Februar 2022 arbeiteten beide zusammen in Troisdorf, wo sie sich eine Pfarrstelle teilten.

„Ich habe alle Stationen sehr gerne gemacht, aber da es eine Rückkehr in die Heimat ist, freuen wir uns besonders auf die Aufgabe“, sagt Ines Siebenkotten. Ihr Mann stimmt zu und ergänzt: „Sonntag ist kein Tag wie jeder andere. Da es nicht unsere erste Einführung ist, wird sich die Aufregung wahrscheinlich im Rahmen halten. Die Vorfreude auf die neuen Gesichter, auch wenn diese hinter Masken sind, überwiegt.“

Die Aufgaben des Ehepaars gehen weit über den Sonntagsgottesdienst hinaus. „Wir teilen uns die Aufgaben mit unserer Pfarrkollegin Christine Grünhoff. Wir beschäftigen uns vor allem mit der Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde. Mein Mann macht zum Beispiel viele Schulgottesdienste und kümmert sich um Kindergärten, und ich werde viel Zeit mit den Konfirmanden und dem Unterricht verbringen“, erklärt Ines Siebenkotten. Die Aufgaben als Pfarrer sind aber noch umfangreicher, denn neben der Kinder- und Jugendförderung stehen auch Gottesdienste in Seniorenheimen, Taufen, Beerdigungen, Trauungen und Gremienarbeit für das Presbyterium auf der Tagesordnung. „Der Terminplan ist schon ordentlich voll bei uns. Aber trotzdem ist es uns sehr wichtig, dass die Menschen uns in jeder Lebenslage kontaktieren können. Wir stehen immer für ein privates Gespräch bereit und nehmen uns die Zeit, einfach den Leuten zuzuhören“, sagt die Pfarrerin.

Außerhalb des Pfarrhauses verbringen die beiden gerne Zeit mit ihren zwei Kindern. „Ich habe früher viel Yoga gemacht und hoffe auch, dass ich das bald wieder mehr machen kann, aber hauptsächlich verbringe ich die freie Zeit mit den Kindern“, erzählt Ines Siebenkotten. Ihr Mann ist derweil begnadeter Hobbykoch: „Ich stehe gerne in der Küche. Aber ich fahre auch viel Fahrrad, und um die Fische in meinem Aquarium kümmere ich mich auch sehr gerne“, berichtet der Pfarrer.

Die Corona-Zeit hat auch den Alltag des Paares durcheinander gewürfelt. „Zoom-Konferenzen sind bei uns an der Tagesordnung. Aber unsere Aufgabe als Kirche, mehr auf die Menschen zuzugehen und nicht zu warten, wird durch die Corona-Lage nicht einfacher“, erklärt Ines Siebenkotten.