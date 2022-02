Gespräch mit Laumann : Landkreistag fordert klare Ansage bei Impfpflicht

Kreis Kleve Die Kommunen hätten nicht nur viele sehr aufwändige Verwaltungsverfahren zu führen, sondern müssten auch schwierige Einzelfallentscheidungen treffen.

(RP) Die vom Bundestag beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht konfrontiert die Gesundheitsämter mit einer Vielzahl von praktischen Fragen. Weil der Bundesgesetzgeber keine klaren Regelungen geschaffen und die Arbeitgeber nicht deutlicher in die Pflicht genommen habe, sei der „schwarze Peter“ an die Kommunen gespielt worden, kristisiert der Landkreistag NRW. Die Kommunen hätten nicht nur viele sehr aufwändige Verwaltungsverfahren zu führen, sondern müssten auch schwierige Einzelfallentscheidungen treffen.

Das haben die Mitglieder des Vorstandes des Landkreistags in einem Gespräch mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann deutlich kritisiert, wie es nun in einer Mitteilung heißt. „Das Bundesgesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht lässt viele Fragen offen, die die Umsetzung erschweren. Insofern ist der Fahrplan der Landesregierung ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um mehr Rechtsicherheit zu schaffen“, sagte der Präsident des Landkreistags NRW, Landrat Thomas Hendele (Kreis Mettmann).