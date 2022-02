Integration an Klever Schulen : „Die Kinder haben es verdient“

Die Grundschule „An den Linden“ ist eine der beiden Schulen, an denen die Pädagoginnen der „Mulitprofessionellen Teams“ ihren Stammplatz haben. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve „Soziale Arbeit an Schulen zur Integration durch Bildung“ im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Sogenannte „Multiprofessionelle Teams“ unterstützen zugewanderte Schüler.

Der Name des Projekts klingt sperrig und doch ist seine Hilfe so wichtig: Pia Niederholz und Sabine Giebels helfen Kindern, die mit ihren Familien nach Kleve geflüchtet sind, in der neuen Heimat, in der neuen Sprache, in der neuen Kultur besser Fuß zu fassen. Sie machen „Soziale Arbeit an Schulen zur Integration durch Bildung für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler“ als sogenannte „Multiprofessionelle Teams“.

Das Ganze wird vom Land gefördert und Kleve konnte die beiden Stellen bereits 2016 beantragen, 2017 nahmen die Kindheitspädagoginnen ihre Arbeit auf. Jetzt stellten sie diese im Jugendhilfeausschuss vor. Ihr erklärtes Ziel für ihre Kinder: Soziale Integration und die Bewältigung von Lernschwierigkeiten. Die beiden Pädagoginnen arbeiten dazu mit den Familien, den Lehrern, den Schulen und den Ämtern zusammen, helfen, beraten. „Wir vermitteln zwischen Jugendhilfe, Beratungsstellen, dem kommunalen Integrationszentrum und dem Schulamt des Kreises Kleve“, sagt Pia Niederholz.

Niederholz kümmert sich um die Grundschulkinder in Kleve und hat ihren „Stammplatz“ in der Grundschule „An den Linden“, Sabine Giebels hat die Sekundarstufe I im Blick und einen Stammplatz an der Forstgarten-Gesamtschule. Sie betreut Gruppen an den beiden Klever Gesamtschulen Forstgarten und Joseph Beuys und am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium. Es sind diese drei weiterführenden Schulen, weil die anderen weiterführenden Schulen, Karl-Kisters-Realschule und Konrad-Adenauer-Gymnasium, nicht dieselbe Zuweisungen an Kindern mit Migrationshintergrund haben, hieß es.

Giebels erklärte auf Nachfrage aus dem Ausschuss, dass Flüchtlings-Kinder, die ans „Stein“ kommen, nicht automatisch Gymnasiasten seien. Es seien Kinder, die vom Schulamt dahin verwiesen wurden. Aber es gebe an allen drei Schulen Kinder, die es tatsächlich in die Oberstufe schaffen.

Es bestehe auch die Möglichkeit, dass das für den einzelnen Schüler auf zwei Jahre festgelegte Programm verlängert werden könnte. Man sei flexibel. Bei der Vorstellung wurde aber auch klar, dass hier vieles vom Engagement der beiden Kindheitspädagoginnen abhängt. Und der Lehrer, die sehr dankbar für die Hilfe der Sozialarbeiterinnen sind. Der Weg der meisten Kinder führe aus der Förderung heraus in der Regel ans Berufskolleg des Kreises Kleve – und dieser Übergang funktioniere hervorragend, betonten beide unisono.

Welche Schule welche und wie viele Schüler bekommt, bestimme das Schulamt des Kreises, erklärte Niederholz. An den zugewiesenen Schulen werden sie dann in der Regel zwei Jahre gefördert in Gruppen, die ihrem Lernstandsniveau entsprechen und in denen es täglich vier Stunden eigenen Unterricht gibt. Dazu nehmen sie am Unterricht an der jeweiligen Schule teil. Nicht wenige Kinder seien auch ganz ohne Bildung. Sie hätten ohne Förderung an normalen Schulen keine Chance.