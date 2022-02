Impfungen künftig ohne Termin : Novavax-Impfstoff ab Sonntag im Kreis Kleve erhältlich

Kreis Kleve Ab Montag sind für alle Impfungen beim Kreis Kleve keine Termine mehr nötig. Außerdem wird nun auch der Protein-Impfstoff Novavax angeboten.

Den Novavax-Impfstoff bietet der Kreis Kleve ausschließlich bei den Impfterminen in Emmerich, Geldern, Goch, Kleve und Kevelaer an. Die ersten Termine, bei denen eine Impfung mit Novavax möglich ist, sind: Am 27. Februar in Emmerich, Hinter dem Mühlenberg 1, am 4. März in Kleve, Lohstätte 7, und am 5. März in Geldern, Issumer Tor 36, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Außerdem am 28. Februar in Kevelaer, Dorfstraße 53, und am 3. März in Goch, Gartenstraße 6, jeweils von 14 bis 20 Uhr.