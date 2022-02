Wirtschaft in Kleve : Clivia übernimmt Heytec Werbung

Kleve Seit 20 Jahren arbeitet die Clivia Gruppe mit dem Klever Unternehmen Heytec Werbung zusammen. Nun wird Inhaber Frank Heynen mit „Sack und Pack“ Teil der Clivia Familie.

„Wir freuen uns, diesen Schritt zu gehen. Frank Heynen hat sich in den letzten Jahren als zuverlässiger Partner in Sachen Werbegestaltung and Anbringung von Werbebannern und Co. erwiesen“, sagt Clivia-Geschäftsführer Christian Nitsch. Zum 1. März wird der Standort der Agentur von der Keekener Straße in die Tichelstaße verlegt.