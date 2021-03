Inzidenz steigt auf 128 : Kreis Kleve berät mit Land über Corona-Maßnahmen

Kreis Kleve Die Inzidenz im Kreis Kleve steigt weiter, am Donnerstag auf 128,3. Landrätin Gorißen betont, dass aktuell weder die Schließung von Kitas und Schulen noch von Geschäften beabsichtigt seien. Denkbare Maßnahmen werden jetzt mit dem Land NRW geprüft.

(lukra) Die 7-Tage-Inzidenz ist im Kreis Kleve am Donnerstag auf 128,3 geklettert – am Vortag lag sie noch bei 118,7. Die Werte in unserer Region beunruhigen auch die Mitglieder des Corona-Stabs, wie es in einer Pressemitteilung des Kreises Kleve heißt. In der turnusgemäßen Sitzung am Donnerstagvormittag sei ausführlich über sinnvolle und zielführende Maßnahmen des Kreises Kleve diskutiert worden. „Die Corona-Lage im Kreis Kleve ist und bleibt diffus. Die neuen Fälle verteilen sich über das ganze Kreisgebiet. Besondere Hotspots sind für unser Gesundheitsamt nicht erkennbar“, sagt Landrätin Silke Gorißen. Neue, kreisweite Maßnahmen, so die Landrätin, müssten geeignet sein, um das Infektionsgeschehen im Kreisgebiet einzudämmen. „Dies ist aufgrund des flächendeckenden Anstiegs von Corona-Fällen eine schwierige Aufgabe.“