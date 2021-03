Sport in der Corona-Krise : Warum das Aus für die Fußball-Saison immer näher rückt

Niederrhein Bei den Videokonferenzen der Landes- und Bezirksliga hat sich eine Mehrheit der Vereine dafür ausgesprochen, die Spielzeit zu beenden. Parallel nähert sich der Inzidenzwert in NRW der kritischen Marke von 100.

Der Wille ist zweifelsohne vorhanden. Doch so langsam fehlt der Glaube daran, dass der Fußball-Verband Niederrhein beim Thema Spielbetrieb für die Saison 2020/2021 umsetzen kann, was er plant.

Der FVN versicherte am Mittwochabend zwar bei den Videokonferenzen mit den Vereinen aus der Landes- und Bezirksliga erneut, dass er alles versuchen will, noch einen Spielbetrieb anzubieten. Das hatte er tags zuvor schon auch beim virtuellen Treffen mit den Oberliga-Klubs getan. Doch beim Blick auf die Entwicklung des Inzidenzwertes im Land fällt es immer schwerer, daran zu glauben, dass die Fußballer bald wieder in Mannschaftsstärke zurück auf den Platz können. Der Wert ist gestern auf 92 gestiegen und nähert sich damit scheinbar unaufhaltsam der kritischen Marke von 100. Die darf nicht überboten werden, damit ab dem 5. April wieder Übungseinheiten in größeren Gruppen stattfinden können. Wenn ein Training ab diesem Zeitpunkt nicht möglich ist, dann sind alle Träume der Funktionäre und Kicker, Anfang Mai wieder um Punkte spielen zu können, geplatzt.