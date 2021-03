Fußball im Kreis Kleve : Viktoria Goch verpflichtet weiteren Neuzugang

Goch/Kalkar Der 21-jährige Ahmed Miri wechselt vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter zum Bezirksliga-Spitzenreiter. Der Gocher Coach Daniel Beine hat den Spieler schon in der Jugend trainiert.

Viktoria Goch, Spitzenreiter in der Fußball-Bezirksliga, hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Ahmed Miri wechselt vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter zur Viktoria. Dort gibt es für den 21-jährigen Linksfuß ein Wiedersehen mit Coach Daniel Beine, der den Kicker schon früher einmal trainiert hat. Miri kann auf der linken Seite sowohl in der Defensive als auch in der Offensive eingesetzt werden. Die Viktoria hat damit ein weiteres Teilchen in ihr Personalpuzzle eingefügt. Denn der Klub war noch auf der Suche nach einer Verstärkung für die linke Abwehrseite. Jetzt möchte er noch einen Innenverteidiger verpflichten.