Eröffnung für Freitag geplant : Genehmigung für Techno-Club in Kleve kommt erst kurzfristig

Der Club an der Briener Straße soll Freitag eröffnet werden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Fachbereich Planen und Bauen der Stadt Kleve will die Genehmigung des neuen Clubs in Kleve, XLR8, erst aussprechen, wenn „insbesondere die Anforderungen an den Brandschutz“ beanstandungsfrei abgestellt sind.

Das teilte die Stadt nun schriftlich mit. Bei der kurzfristig anberaumten Ortsbegehung am 26. Oktober sei festgestellt worden, dass vorgelegte Pläne nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereingestimmt hätten, sagt die Verwaltung. Auch seien „wesentliche Mängel“ (so die Stadtverwaltung) insbesondere in Sachen Brandschutz beanstandet worden, die der Betreiber noch abstellen müsse. Die Veranstalter hatten im Gespräch mit unserer Redaktion bereits zugesagt, diese Mängel zeitnah mit Blick auf die Eröffnung abzustellen.

Die Stadt Kleve legt Wert auf die Feststellung, dass sie das Verfahren zur Realisierung des Techno Clubs an der Briener Straße weder verzögert oder gar behindert habe. Sie stehe den Plänen zur Errichtung eines Clubs, der gerade die jungen Menschen in Kleve ansprechen soll, grundsätzlich positiv gegenüber, erklärte Stadtsprecher Niklas Lembeck. Eine Genehmigung könne aber immer nur dann erteilt werden, wenn vollständige und prüffähige Antragsunterlagen vorliegen sowie alle planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt seien, um die Sicherheit und Gesundheit der Besucher zu gewährleisten. Die Verwaltung habe insbesondere zum Schutz der künftigen Club-Besucher, aber auch der Verantwortlichen von XLR8 sowie letztendlich auch zum eigenen Schutz verantwortungsvoll gehandelt, betont Lembeck.