Kranenburg : Übung am Wohnheim in Wyler

Kranenburg Jahresabschlussübung der Feuerwehr der Gemeinde Kranenburg zeigte eine erfolgreiches Zusammenwirken der unterschiedlichen Kräfte. Alfred Hendricks wurde als stellvertetender Leiter der Wehr offiziell verabschiedet

Rückblick In den Jahren als stellvertretender Leiter der Feuerwehr hat Alfred Hendricks unter anderem die Beschaffung von Fahrzeugen begleitet, an deren Besprechungen er in Weißweil, Luckenwalde, Görlitz oder Dissen teilnahm. Ausblick Alfred Hendricks wechselt mit 63 Jahren nun in die Ehrenabteilung der Feuerwehr.

Der Löschzug Nütterden musste auch hier schonend vorgehen und die beiden schwer verletzten Personen behutsam aus dem verunfallten PKW retten. Kurzum, die Wehrleute waren an diesem Abend mächtig beschäftigt. „Wir haben in der heutigen Übung unter Beweis gestellt, wie schlagkräftig die Feuerwehr Kranenburg ist und wie mehrere Einheiten eine größere Einsatzlage gemeinsam wirksam bearbeiten können. Ich bin stolz als Leiter einer solchen Truppe vorne stehen zu dürfen“, leitet Jansen im Anschluss in der Dorfscheune Zyfflich die Verabschiedung Alfred Hendricks von der aktiven Truppe, dem Christian Kellner nachfolgt, ein. Seit 1990 war Gemeindebrandinspektor Alfred Hendricks stellvertretender Leiter der Feuerwehr Kranenburg und damit seit beinahe 30 Jahre Ehrenbeamter der Kommune. Zudem wirkte er fast 40 Jahre als Löschzugführer in Nütterden.“ Wir haben überlegt, wie denn ein Geschenk aussehen könnte und haben uns Deinen Feuerwehr-Schutzhelm gesichert. In Verbindung mit einem Standrohr und einer Widmung soll Dich lieber Alfred, dieses Geschenk an die Zeit als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Kranenburg erinnern“, so Jansen unter Beifall der Wehrleute, die Hendricks zudem noch einen Besuch des Museums in Gaggenau unweit von Baden-Baden schenkten, in dem MB-Trac‘s und Unimogs ausgestellt werden. Genau das Richtige für den Fan dieser beiden Fahrzeugtypen, mit denen er noch heute die Felder in der Umgebung bearbeitet.