Hochschule Rhein-Waal : HSRW kooperiert mit Kliniken und Kassen

Kooperationspartner: Frank Schmitz, Christoph Weß, Holger Hagemann, Carsten Meteling, Oliver-Locker-Grütjen und Johannes Hartmann (v.r.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Niederrhein Die Barmer-Krankenkasse, das Katholisches Karl-Leisner-Klinikum Kleve, das St.-Clemens-Hospital in Geldern sowie die pro-homine-Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen Wesel-Emmerich/Rees unterschrieben Kooperation mit HSRW.

Es fängt bei A wie App an und hört bei Z wie Zahnersatz auf: Die Studierenden der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) sollen ganz nah am Arbeitsalltag die Praxis des Gesundheitswesens am Niederrhein kennenlernen, sollen bereits ab dem zweiten Semester mit Projekten praktische Erfahrungen sammeln können und dann einen möglichst sicheren Platz für das im Bachelor-Studium nötige Praxissemester bekommen. All das soll eine neue Kooperationsvereinbarung sichern, die HSRW-Präsident Oliver Locker-Grütjen jetzt zusammen mit Vertretern von Kassen und Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen im Senatssaal der Hochschule auf dem Campus Kleve unterschrieb.

Dabei gelang es der Hochschule Rhein-Waal, alle Krankenhausverbünde der Region diesseits und jenseits des Rheins an einen Tisch zu holen, die nicht nur das komplette Spektrum des Gesundheitswesens abdecken, sondern auch noch mit tausenden Arbeitsplätzen zu den größten Arbeitgebern in der Region zählen. Neben der Hochschule sind die Kooperationspartner die Barmer-Krankenkasse, das Katholische Karl-Leisner-Klinikum Kleve mit all seinen Einrichtungen in Kevelaer, Goch und Kalkar, das St.-Clemens-Hospital in Geldern sowie die pro-homine-Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen Wesel-Emmerich/Rees mit all ihren Einrichtungen.

Info Praxis für die Studierenden Studium Die Hochschule Rhein-Waal bietet natur-, wirtschafts- und ingenieurwissenschaftliche Fachgebiete sowie die Gesellschafts- und Gesundheitswissenschaften. Praxis Damit die Studierenden nicht im „wissenschaftlichen Elfenbeinturm“ sitzen, kombiniert die HSRW das wissenschaftliche Studium mit viel Praxiswissen und alltagsnahen Anwendungen.

Ab jetzt werden die Studierenden der Studiengänge „Bio Science and Health“ (Biologie und Gesundheit) sowie „Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene“ von der Fakultät „Life Science“ am HSRW-Standort Kleve in den Einrichtungen ebenso willkommen sein, wie möglicherweise später auch Studierende aus den betriebswirtschaftlichen Studiengängen der Hochschule Rhein-Waal. Dabei sollen die Studierenden nicht nur die Praxis kennenlernen und sehen, wie sich akademische Theorie im beruflichen Alltag umsetzen und anwenden lässt, im Rückkehrschluss sollen auch die Studiengänge lernen, wie nah sie wirklich an der Praxis sind. „Das ist für uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften wichtig“, sagt Locker-Grütjen.

Zudem freuen sich die Kooperationspartner nicht nur über Studierende in der Verwaltung und auf der Station, sondern auch über spätere Arbeitnehmer: „Wir brauchen hochqualifizierte Fachkräfte“, sagten pro-homine-Geschäftsführer Johannes Hartmann und Leisner-Geschäftsführer Holger Hagemann. Carsten Meteling. Regionalgeschäftsführer der Barmer in Kleve, unterstrich, dass gerade das Gesundheitswesen in Zeiten der Digitalisierung und des Fachkräftemangels qualifizierten Nachwuchs brauche. Meteling brachte auch das Beispiel von App und Zahnersatz. Er versprach, dass die Studierenden deshalb auch die Barmer-Zentrale in Wuppertal kennenlernen werden. Christoph Weß, kaufmännischer Direktor des Clemens-Hospitals, erläuterte, dass in allen Einrichtungen das komplette Spektrum von Krankenhaus über Küche bis zu ReHa und Senioreneinrichtungen für die Studierenden offen stehe.

Wichtig sei, so Frank Schmitz, Professor an der Hochschule Rhein-Waal und Initiator der Kooperation, dass den Studierenden nicht nur die ganze Komplexität der Einrichtungen bewusst gemacht werde, sondern dass sie auch die spannenden Berufsangebote kennenlernen, die die Einrichtungen in der Region bieten: „Die Studierenden bekommen hier einen Überblick über die Gesundheitswirtschaft“.