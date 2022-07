Feuerwehr der Stadt Erkelenz : Löscheinheiten ziehen Bilanz und befördern Kameraden

Gerderath/Kückhoven Einsatzbereit auch während der Pandemie: Auch bei den Löscheinheiten Gerderath und Kückhoven/Immerath werden die Herausforderungen immer größer. Die Wehrleute blickten in ihren Versammlungen auf das Jahr 2021 zurück.

Auch diesmal nahmen die Einsätze darauf keine Rücksicht. Im Jahr 2021 zählten die Gerderather insgesamt 72 Einsätzen, alleine 31 davon arbeiteten die Wehrleute im Juli ab. „Grund waren die Unwetter in Gerderath sowie später die Unterstützung, die in Ophoven erforderlich wurde“, sagte Brandoberinspektor Christoph Boller, der Einheitsführer. 38 Wehrleute im aktiven Dienst, neun Jugendfeuerwehrleute und sechs Kameraden in der Ehrenabteilung, so sehen die personellen Zahlen aus.