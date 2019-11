Burghard Spinnen in Kleve : Lesung im Haus Koekkoek: Fontanes Frauen als Heldinnen

Burghard Spinnen in Kleve

Kleve Zum Fontane-Jahr liest Burkhard Spinnen im B.C. Koekkoek-Haus

In seinem Buch „Und alles ohne Liebe“ wirft der Schriftsteller Burkhard Spinnen einen erfrischenden Blick auf Theodor Fontane, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Bei seiner Lesung am Sonntag, 17. November 2019, 15 Uhr im Klever B.C. Koekkoek-Haus schickt Spinnen sein Publikum auf eine Lesereise durch Fontanes Berliner Romane und lädt ein, den großen Preußen-Romancier und seine Frauenfiguren neu zu lesen.