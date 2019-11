Kalle : Ein Schuhkarton sorgt für Weihnachtsfreude

Kleve Das Jugendzentrum „Kalle“ ist wieder Abgabeort in Kleve. Im Vorjahr gingen 332 Kartons aus Kleve auf die Reise.

(RP) Als Teenie leitete sie eine Gang und verübte Einbrüche; heute kümmert sich Viktorija Bortko in ihrer lettischen Heimat darum, dass Kinder Liebe erfahren. Sie ist Teil des ehrenamtlichen Leitungsteams von „Weihnachten im Schuhkarton“ in Lettland. Wie sie engagieren sich rund um den Globus Zehntausende für die Aktion und rufen zum Mitpacken bei der weltweit größten Geschenk-Aktion auf. 413.671 Päckchen sind im vorigen Jahr von Deutschland aus auf die Reise nach Osteuropa gegangen - darunter auch 332 Schuhkartons aus Kleve.

„Die Aktion ist viel mehr als der Transport von Geschenkkartons von A nach B“, erklärt Frank Rensing, Sammelstellenleiter beim Kalle in Kleve. Wer dazu beitragen möchte, anderen Kindern diese Botschaft zukommen zu lassen, kann noch bis zum 15. November auch in Kleve seine Päckchenspende abgeben.

Die Geschenkpakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen an notleidende Kinder in Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien oder der Ukraine. Die Übergabe erfolgt im Rahmen von Weihnachtsfeiern, die von Kirchengemeinden und sozialen Einrichtungen vor Ort vorbereitet werden. „Das Anliegen der Aktion ist es, mehr als einen Glücksmoment zu schenken. Die beschenkten Mädchen und Jungen leben in schwierigen Situationen. Mit „Weihnachten im Schuhkarton‘ werden sie ermutigt, neue Kraft zu schöpfen und Hoffnung zu finden.“ fasst Frank Rensing das Anliegen zusammen. So bieten die lokalen Partner den Kindern und ihren Familien auch ganz praktische Hilfe von Hausaufgabenbetreuung bis Essensausgabe an.