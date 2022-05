Die Studierenden-Kolumne : Uni zum Anfassen

Kevelaer Unsere Autorin Jana Rogmann überlegt, ihren Master zu machen, um noch etwas von der Zeit zurückzubekommen, die ihr die Corona-Pandemie gestohlen hat.

Die Dozentin versucht, ihr Powerpoint an die Wand zu werfen, während um mich herum 20 mit Masken bedeckte Gesichter gelangweilt nach vorne gucken. Es ist viel zu warm in dem stickigen Hörsaal, und meine Beine passen nur grade so unter den hölzernen Klapptisch. War der schon immer so unbequem? Und wo sind eigentlich alle Menschen hin, die mit mir angefangen haben zu studieren? Ich schaue mich vorsichtig um – aber außer meiner besten Uni-Freundin aus dem ersten Semester, die neben mir sitzt und Airbnbs sucht, kenne ich niemanden.