Die Familien-Kolumne : Unabhängig und frei

Geldern Worte können Waffen sein. Ein paar einfache Regeln in der Kommunikation sollte daher jeder beherrschen und auch mit den Kindern einüben.

Es gibt allerdings auch viele Erwachsene, die derartige Kommunikationsregeln nicht beherrschen oder befolgen. Wer sich in den sozialen Medien tummelt, weiß, was ich meine. Auf den einschlägigen Plattformen wird sich gegenseitig beschimpft, anonym getrollt und gemobbt – alles unter dem Begriff „Meinungsfreiheit“. Und ja, sie ist ein hohes Gut. Doch wenn mich meine Kinder fragen, warum manche Menschen so gemeine oder auch sachlich falsche Dinge behaupten, finde ich kaum noch eine Antwort darauf. Wichtig ist, dass man sagen kann, was man denkt und fühlt. Doch Worte sind Waffen und können zuweilen verletzen wie ein Faustschlag ins Gesicht.