Die Jugendbuch-Kolumne : Wie eine Explosion alles ändert

Issum Das Buch „Der Distelfink“ ist etwas für Vielleser. Die Autorin Donna Tartt erzählt das Leben von Theo. Der 13-Jährige hat mit einem alkoholkranken Vater zu kämpfen und dann passiert etwas Unerwartetes, dass sein Leben noch mehr ins Wanken bringt.

Dieses Mal stelle ich den Roman „Der Distelfink“ von der Autorin Donna Tartt vor. Das Buch handelt von Theodore Decker, auch genannt Theo. Er wohnt mit seiner Mutter in New York, nachdem sein Vater abgehauen ist. Theo findet es gar nicht so schlimm, da sein Vater ein Alkoholproblem und er keine gute Beziehung zu ihm hat. Doch mit 13 Jahren verliert Theo auch seine Mutter. An diesem Tag besucht er das Museum mit seiner Mutter. Besonders ein Bild gefällt Theos Mutter, „Der Distelfink“ von Carel Fabritius. Theo interessiert sich mehr für ein rothaariges Mädchen, das die Ausstellung mit einem alten Mann besucht. Als er überlegt sie anzusprechen, explodiert eine Bombe in dem Ausstellungsraum. Als Theo sein Bewusstsein wiederfindet, stößt er auf den alten Mann, der das rothaarige Mädchen begleitet hatte. Er ist verletzt und redet wirres Zeug. Er fordert Theo auf, das Gemälde des Distelfinks und seinen Ring mitzunehmen. Zudem nennt er Theo einen Namen bei dem er sich melden soll. Theo verlässt das zerstörte Museum mit dem Bild und dem Ring und sucht nach seiner Mutter, doch er findet heraus, dass sie bei der Explosion gestorben ist.