Drostens Ausschuss-Rückzug : Die Nebenschauplätze der Pandemie

Christian Drosten zieht sich aus dem Sachverständigenausschuss zurück. Der Grund: Mangelnde personelle Ausstattung des Gremiums und Durchstechereien aus der Wissenschaftlergruppe an Medien, die Kampagnen gegen Drosten fahren. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Düsseldorf Der Virologe Christian Drosten steht der Bundesregierung in der Pandemie der Bundesregierung beratend zur Verfügung – ein Glücksfall. Weniger glücklich ist sein Rückzug aus dem Sachverständigenausschuss. Verderben zu viele Köche im Pandemie-Management den Brei?

Es ist eine Herkulesaufgabe, das Land so gut wie möglich durch eine jahrelange Pandemie wie Covid-19 zu führen. Das gelingt nur mit der Hilfe von Wissenschaftlern, die ihre Fachkenntnis den politischen Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen. Dass der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité alles mitbringt, um ein sehr hilfreicher Experte zu sein, hat er in den vergangenen zwei Jahren bewiesen. Von diesem Schlag gibt es nicht viele Wissenschaftler in Deutschland. Sicher, er ist kein Heiliger – und er ist auch zu Fehleinschätzungen gekommen.