Die Kinderarzt-Kolumne : Keine Impfpflicht – welch ein Armutszeugnis

Kleve Der ehemalige Kinder- und Jugendarzt hält den Umgang der Politiker mit der Corona-Pandemie für einen großen Fehler. Er diagnostiziert „entspannte Unbedarftheit“.

Nun ist die Impfpflicht gegen Covid-19 also trotz einer breiten Befürwortung in der Bevölkerung abgesagt. Sie ist gescheitert, einerseits an politischen Ränkespielen von Parteien, die bei der nächsten Wahl gewiss wieder über die Politikverdrossenheit der Wähler schimpfen werden. Aber auch an einer überwiegend von der FDP vertretenen Vorstellung von Freiheit, bei der der Einzelne alles und die Gemeinschaft des Staates nichts zählt. Da werden die inzwischen nachweislich durch russische Propaganda geschürten irrationalen Ängste Einzelner vor der Impfung mit hoher Sensibilität wahrgenommen, und gleichzeitig die Ängste der Mitarbeiter/innen in der Pflege und auf den Intensivstationen einfach beiseite gewischt, für die ja jeder Corona-Patient trotz Impfung weiterhin das Risiko der eigenen Ansteckung birgt. Sind denn diese Menschen weniger relevant für unsere Gesellschaft, nur weil sie nicht lautstark und aggressiv auf den Straßen protestieren? Seit zwei Jahren arbeiten sie buchstäblich am Limit der eigenen körperlichen Belastbarkeit, seit Wochen füllen sie nun die Lücken von zehn bis 15 Prozent Personalausfällen durch Corona-Quarantäne bei einer ohnehin zum Zerreißen gespannten Personaldecke, und das ohne jede Aussicht, diese Überlastung jemals wieder in Freizeiten abbauen zu können. Und immer noch streiken sie nicht, weil ihr Verantwortungsbewusstsein das eben nicht zulässt. Da unsere Politiker aber offenbar nur hinsehen, wenn man lautstark und aggressiv reagiert, erkennen sie keine „Überlastung des Gesundheitssystems“. Zur Sicherheit beruhigen sie ihr Gewissen mit einer Corona-Prämie, die umgerechnet auf die zwei Corona-Jahre etwa einem Zuschlag von zwei Euro pro Tag entspricht. Diese Knausrigkeit dürfte auch damit zusammenhängen, dass die Corona-Pandemie inzwischen riesige wirtschaftliche Schäden ausgelöst hat. Hierin ist sie nur mit der Wiedervereinigung vergleichbar, und spätestens der Krieg in der Ukraine lässt es dringend geboten erscheinen, wenigstens diese Hypothek so schnell wie möglich zu beenden. Die schönen, aber kostspieligen Pläne der neuen Bundesregierung für einen ökologischen Umbau der Wirtschaft – und damit immerhin der Sicherstellung unserer Zukunft – werden durch die Corona-Schuldenberge massiv ausgebremst. Würde allein dieser finanzielle Aspekt nicht ausreichend begründen, nun auch wirklich alles Menschenmögliche zu tun, um endlich einen Vorsprung vor dem Virus zu erarbeiten? Und da lassen wir die einzige wirklich wirksame Maßnahme – die Impfung – ungenutzt. Anstatt in Zeiten eines relativ ruhigen Krankheitsgeschehens nun so schnell wie möglich alle Menschen zu impfen, schauen wir mit entspannter Unbedarftheit auf die zufällig gerade witterungsbedingt nachlassende Inzidenz. Die mit großer Gewissheit folgende nächste Infektionswelle im Herbst, über deren Gefährlichkeit keine Prognosen möglich sind, scheint die Weitsicht unserer Politiker völlig zu überfordern. Ist unser Land wirklich kein freiheitlicher Staat mehr, wenn er seinen Bürgern zum Schutz der Allgemeinheit und zur Vermeidung weiterer schwerer wirtschaftlicher Schäden einen winzigen Piks abverlangt? Wie jämmerlich muss diese Diskussion auf die Menschen wirken, die gerade in der Ukraine zu Tausenden ihr Leben und ihre gesamte Existenz einsetzen für das, was sie unter Freiheit verstehen.