Nachbarschaftshilfe in Kleve : Hilfe leisten und Hilfe annehmen

In Zeiten der Corona-Pandemie brauchen viele Menschen Hilfe – und viele Menschen wollen diese leisten. Im Kleverland gibt es einige Angebote der Nachbarschaftshilfe. Ein Klever Senior appelliert, diese auch wahrzunehmen.

Der Betrieb der Hochschule Rhein-Waal (HSRW) liegt still. Der Vorlesungsstart ist auf den 20. April verschoben. Die Studierenden sitzen Zuhause – so wie viele Menschen aktuell. Doch wie so viele wollen auch die Studierenden nicht untätig sein. Sie wollen helfen. Und so initiierte Joshua Lehmann (23), Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses (Asta) der HSRW, mit zwei Kommilitoninnen eine Nachbarschaftshilfe zur Unterstützung von Bürgern der sogenannten „Risikogruppe“.