Hochschule Rhein-Waal : Offener Brief des Präsidenten der Hochschule

Foto: van Offern, Markus (mvo)

Oliver Locker-Grütjen wendet sich in einem Offenen Brief an Studierende, Freunde und Förderer

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In einem Offenen Brief wendet sich der Präsident der Hochschule Rhein-Waal (HSRW), Oliver Locker-Grütjen, an Studierende, Beschäftigte, Freunde und Förderer der Hochschule Rhein-Waal. Die Lage sei ausgesprochen ernst und die Hochschule habe entsprechend reagiert: mit der Verschiebung des Vorlesungsstarts, der Absage jeglicher Veranstaltungen und einer Umstellung auf den geregelten Notbetrieb. „Zum Schutz unser aller Leben müssen wir auf das verzichten, was unsere Hochschule besonders macht – der direkte und fruchtbare Austausch mit den vielen unterschiedlichen Menschen nicht nur auf unseren Campus, sondern auch mit den Freunden und Förderern sowie Bürgern, Unternehmen und Institutionen in der Region“, sagt der Präsident.

Man arbeite an digitalen Lösungen und daran, dass es auch ohne direkte soziale Kontakte weiter geht und sozial bleibt. „Zusammenhalt, unser soziales Geflecht und Solidarität bekommen einen besonderen Stellenwert“, sagt der Präsident.

Studierende, die nicht wissen, wann sie Ihre Prüfungen absolvieren können, die sich fragen, wie es mit dem Sommersemester weitergeht, die besorgt sind, ob sie Ihr Studium weiterhin finanzieren können, mögen sich melden. Die Hochschule setze sich mit Nachdruck dafür ein, Beeinträchtigungen für Studierende möglichst zu minimieren. „Wir werden versuchen, den Studierenden hier so weit wie möglich zur Seite zu stehen“, sagt Locker-Grütjen.

Die heutige Krise stelle alle vor besondere Herausforderungen. Diese schwierige Zeit werde immer wieder Flexibilität, Kreativität, aber auch Besonnenheit einfordern. „Wir müssen den Herausforderungen gemeinsam begegnen. Das geht nur in gemeinschaftlicher Verantwortung und Solidarität. In diesem Sinne: Achten Sie auf sich selbst und auf Ihre Mitmenschen“, appelliert der Präsident der Hochschule Rhein-Waal.

(mgr)