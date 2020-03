Corona-Tests : Corona-Tests im Kreis Kleve laufen weiter

Kreis Kleve/Kreis Wesel Covid 19: Im Fieberzelt in Kleve werden weiter Corona-Tests durchgeführt.

Für alle anderen Patienten – auch mit Symptomen – sieht das Gesundheitsamt zunächst zwei Wochen häusliche Quarantäne vor. Im Fieberzelt am Klever St.-Antonius-Hospital, das für die Kommunen Kleve, Goch, Bedburg-Hau, Kalkar, Uedem, Kranenburg, Kevelaer und Weeze zuständig ist und in dem Menschen aus diesen Städten und Gemeinden untersucht werden, wurden am Montag, 24. März, 89 Patienten untersucht und 44 davon getestet, am Dienstag, 24. März, waren 54 Menschen in dem Zelt, von denen 18 getestet wurden. Das bestätigte das Klever St.-Antonius-Krankenhaus auf Anfrage unserer Redaktion.