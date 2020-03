Schnelles Internet : Erste Glasfaseranschlüsse in Kalkar aktiviert

Kalkar Wer mit der Firma Deutsche Glasfaser einen Vertrag abgeschlossen hat, kann ab jetzt in Kalkar schnelles Internet nutzen. Anmeldung weiter möglich.

Dieser Schritt kommt vielen Bürgern in der aktuellen Situation gerade recht: Wer im Home Office arbeitet, Hausarbeit übers Internet machen muss oder sein ungeplantes Zuviel an Freizeit jetzt mit elektronischen Medien verbringt, braucht dringend schnelles Internet. Das liefern Glasfaserverbindungen, die in Kalkar seit einiger Zeit verlegt wurden und die jetzt teilweise schon nutzbar sind. Wie die Wirtschaftsförderung der Stadt Kalkar mitteilt, haben die Aktivierungen der Glasfaseranschlüsse von Deutsche Glasfaser in Kalkar und Altkalkar begonnen. Die ersten Häuser seien nun an das Glasfasernetz angeschlossen.