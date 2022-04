Gemeinsamer Gottesdienst : Bischof Genn besucht polnische Gemeinde in Kleve

Bischof Genn besucht polnische Gemeinde in Kleve

Kleve Zum Gebiet der Polnischen Mission Kleve gehören insgesamt mehr als 13.000 Katholiken. Nun hat Münsters Bischof Felix Genn die Polnische Mission in Kleve besucht.

Dabei sprach er zunächst Vertretern der Gremien und feierte anschließend einen Gottesdienst in der Christus-König-Kirche.„Wie bei allen Besuchen in den Gemeinden anderer Muttersprache möchte ich auch hier eine Sache unterstreichen: Es ist wichtig, auch wenn Sie eine andere Sprache sprechen und von einer anderen Kultur und Frömmigkeit geprägt sind, dass Sie nicht fremd sind, sondern ein Teil der Kirche von Münster sind und zu uns gehören“, sagt der Bischof.

Er dankte allen, die zum Gemeindeleben der Polnischen Mission beitragen: „Wir sind eine Kirche mit großer und bereichernder Vielfalt“, sagte Genn. Er wünschte sich von den Gläubigen polnischer Herkunft, dass sie in ihren Familien und im Alltag Zeugnis geben von ihrem Glauben. Er vertraue in diesem Sinne die polnischen Katholiken der Fürsprache der beiden Heiligen Johannes Paul II. und Schwester Faustyna Kowalska an, auf deren Vision das Bild von der Barmherzigkeit Jesu zurückginge.