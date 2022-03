Fußball : Marco Schacht will das Teamgefüge des 1. FC Kleve II stärken

Coach Marco Schacht (rechts) und Co-Trainer Dirk Koebergen freuen sich auf die neue Aufgabe beim 1. FC Kleve II. Foto: 1. FC Kleve

Kleve Der Trainer, der aktuell noch beim BV Sturm Wissel an der Seitenlinie steht, übernimmt ab der kommenden Saison den Bezirksligisten. „Ich will vor allem das Drumherum und die Einheit stärken“, sagt der 51-Jährige.

Eigentlich hatte Marco Schacht seine Zukunft anders geplant. Ende vergangenen Jahres hatte der Trainer dem Vorstand des BV Sturm Wissel mitgeteilt, zum Saisonende aufhören zu wollen. Fünf Jahre stand der 51-Jährige für den Klub in der Fußball-Kreisliga A an der Seitenlinie. „Ich wollte vorerst aufhören, auf jeden Fall eine Pause einlegen – zumal wir aktuell mit einem An- und Umbau am Haus beschäftigt sind. Doch dann kam der Anruf von Hans Noy und dem 1. FC Kleve“, sagt Marco Schacht.

Vor einigen Wochen hatte Lukas Nakielski den Vereinsverantwortlichen am Bresserberg nämlich mitgeteilt, im Sommer kürzertreten zu wollen. Arbeit und Lokalpolitik sollten in den Vordergrund rücken, so der 31-Jährige, der die zweite Mannschaft seit 2018 betreut hatte. „Ich weiß nicht, wie es sich mit dem Beruf einpendelt. Klar ist aber, dass es schwierig werden würde, wie bislang vier, fünf Mal in der Woche auf dem Platz zu stehen“, sagt Lukas Nakielski. So begab sich der 1. FC Kleve auf die Suche nach einem neuen Coach für das Bezirksliga-Team. Da Artur Stupp seine Zeit bei den Rot-Blauen ebenfalls beendet, würde nach der Saison auch die Co-Trainer-Stelle vakant.

Hans Noy, der beim 1. FC Kleve als Vorstandsmitglied und Kaderplaner der ersten Mannschaft aktiv ist, dachte an Marco Schacht. Die beiden kennen sich bereits lange. Als Marco Schacht 19 Jahre alt war, holte Hans Noy den Nachwuchsspieler aus Goch zum VfB Kleve. „Ich habe eine besondere Beziehung zu Hans Noy. Als er sich meldete, war für mich klar, dass wir mal darüber reden werden. So kam es dann auch, und die Gespräche verliefen sehr gut. Natürlich ist der Wechsel zum 1. FC Kleve für mich noch einmal eine große Chance, eine Herausforderung in einem bekannten Umfeld. Nach einem Gespräch mit meiner Frau habe ich dann tatsächlich zugesagt“, sagt Marco Schacht.

Auch der Vereinsvorsitzende Christoph Thyssen und Umut Akpinar, Trainer der Oberliga-Mannschaft, kennen den Polizeibeamten bereits lange. „Für mich war klar: Diese Chance bekommst du im nächsten Jahr nicht wieder“, sagt Schacht, der als Coach im Kreis Kleve bereits reichlich Erfahrung gesammelt hat.

Der 51-Jährige war beim SV Donsbrüggen (2007/2008) in der Kreisliga A und beim VfB Rheingold Emmerich (2008-2010) in der Bezirksliga tätig. In der Folge stand er fünf Jahre lang beim SV Siegfried Materborn in der Bezirksliga an der Seitenlinie, ehe es zum BV Sturm Wissel ging. Als Spieler lief er unter anderem für den VfB sowie den 1. FC Kleve in der Landes- und Verbandsliga auf. Als Co-Trainer bringt Marco Schacht Dirk Koebergen mit, der ihm aktuell schon in Wissel zur Seite steht. Auch der Assistent hat eine Klever Vergangenheit. Er wurde einst in der Nachwuchs-Abteilung des VfB Kleve ausgebildet, später spielte er in der zweiten Mannschaft des 1. FC Kleve unter Coach Jan Kilkens.

Klar ist: Sportlich steht die zweite Mannschaft des Fusionsklubs aktuell recht gut da. Mit 20 Punkten ist das Team von Lukas Nakielski im Tabellenmittelfeld unterwegs, von den Abstiegsrängen ist man weit entfernt. Am Sonntag, 13. März, wartet dann der Rückrunden-Auftakt gegen den SV Rindern.

„Durch Lukas Nakielski ist die Mannschaft technisch und taktisch super aufgestellt. Ich will vor allem das Drumherum und die Einheit stärken“, sagt Schacht. Zuletzt sei die Trainingsbeteiligung nämlich mäßig gewesen. „Die Jungs sollen sich aufs Training freuen“, sagt Schacht.

Dem 51-Jährigen sei es eine Herzensangelegenheit, die Kameradschaft zu stärken. „Ich bin mir sicher, dass man dann den einen oder anderen Punkt mehr holt. Wenn jeder bereit ist, für den anderen einen Meter mehr zu laufen, ist eine Menge möglich“, sagt Schacht. Auf die Verantwortlichen kommt in den kommenden Wochen und Monaten die Aufgabe zu, den Kader zu gestalten. Mehrere Talente der vereinseigenen U 19 sollen aufrücken, zudem wolle Marco Schacht sich mit den Akteuren der dritten Mannschaft beschäftigen. Und auch der Dialog mit Umut Akpinar würde ihm am Herzen liegen.

„Wir wollen einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen. Wichtig ist eine Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Leuten, die mit Spielpraxis in der Bezirksliga an das Oberliga-Niveau herangeführt werden“, sagt Marco Schacht.

Es sei auch überhaupt kein Problem, an den Wochenenden Akteure für die erste Mannschaft abzustellen, wenn das notwendig sein sollte. „Da will ich die Verbindung und Wertschätzung stärken: Es soll selbstverständlich sein, dass die zweite Mannschaft die erste bei Flutlichtspielen am Freitagabend unterstützt“, sagt der 51-jährige Trainer.