Corona im Kreis Kleve : Apotheken rufen Kunden zum Maske-Tragen auf

Kreis Kleve Auch nach Wegfall der Pflicht appellieren die Apotheken im Kreis an Kunden, den Mundschutz zu tragen. Gerade dort würden vulnerable Gruppen zusammenkommen, die geschützt werden müssten.

(RP) Zum Wochenende fällt auch in weiten Teilen des öffentlichen Lebens in Nordhrein-Westfalen die Maskenpflicht, so auch in den Apotheken im Kreis Kleve. Die Apotheker halten dies zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie mit hohen Infektionszahlen aber für nicht zielführend, wie es jetzt in einer Mitteilung heißt. Auch Befragungen der Bevölkerung hätten ergeben, dass sich eine Mehrheit der Bürger für die Beibehaltung der Maskenpflicht ausspricht. Deshalb appellieren die Apotheken im Kreis Kleve, beim Besuch der Apotheke weiterhin Masken zu tragen. „Gerade in unseren Apotheken haben wir viele vulnerable Kunden und Patienten, wie zum Beispiel alte Menschen und chronisch Kranke, die besonders geschützt werden müssen,“ sagt Ulrich Schlotmann, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Kleve.