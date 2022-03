Glücksspielgewinn vorgetäuscht : 72-Jährige wird Opfer von Telefonbetrügern

Goch Auf hinterlistige Weise gelangten die Betrüger an das Guthaben von „Google-Play“-Karten, die die Gocherin kaufen sollte, um die angebliche Gewinnsumme einzufordern.

Unbekannte Telefonbetrüger führten am Dienstag gegen 19.45 Uhr eine 72-jährige Frau aus Goch hinters Licht. Sie gaben in einem Telefonat vor, die Gocherin hätte bei einem Gewinnspiel eine mittlere fünfstellige Summe gewonnen. Um den Betrag zu erhalten, müsse die Seniorin aber eine Versicherung bezahlen, die sie in Form von Google-Play-Karten kaufen sollte. Diese Karten enthalten einen Code, der per Telefon an die Anrufer durchgegeben wird, damit diese über die entsprechende Summe verfügen können. Die Codes sind quasi wie Bargeld anzusehen. Die Gewinnaussicht hatten die Betrüger nur vorgegeben, um an die Codes zu kommen.