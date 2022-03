Aktion in Goch : Anlagenmechaniker geben Schülern „Jobgarantie“

Aktion in Goch

Goch Anlagenmechaniker SHK ist ein spannender und zukunftssicherer Beruf – nur wissen das viel zu wenige Jugendliche. Das findet zumindest die Innung Sanitär-Heizung-Klima im Kreis Kleve.

Deswegen ziehen Ralf van der Cruysen und Klaus van Straelen im Auftrag der Innung durch die Schulen im Kreis Kleve . Ihre Mission: die Jugendlichen für ihre Branche begeistern und künftige Azubis gewinnen. Beim Schulbesuch in der Gocher Gustav-Adolf-Schule trafen sie auf sehr interessierte Jugendliche.

Ralf van der Cruysen und Klaus van Straelen brauchen nicht lange, um das Eis zu brechen. Eine Frage, um genau zu sein. Ob und wie sie denn heute schon mit den Themen Sanitär, Heizung und Klima in Kontakt gekommen seien? Die 19 Schüler aus der Jahrgangsstufe 9 und der Klasse 10B der Gustav-Adolf-Schule überlegen kurz – dann schnellen die Finger in Höhe. „Beim Zähneputzen“, „unter der Dusche“, „auf der Toilette“, „durch die warme Heizung“. Alles richtig. Und ein deutliches Zeichen dafür, „dass wir einen sehr wichtigen Beruf haben“, wie Ralf van der Cruysen es sagt.

Van der Cruysen ist der Werkstattmeister der Innung Sanitär-Heizung-Klima Kreis Kleve, er leitet die Überbetriebliche Ausbildung (ÜBL). Das heißt: Wer im Kreis Kleve eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker SHK macht, dem gibt van der Cruysen sein Wissen in der Lehrwerkstatt weiter. Eingeladen wurden sie von Lehrerin Margarete Scholten, die an der Hauptschule für die Berufsorientierung zuständig ist. „Wir möchten die Schüler so gut wie möglich auf ihr Berufsleben vorbereiten. Vorträge wie der heute sind dabei die beste Möglichkeit, um ins Gespräch zu kommen und Fragen zu klären“, sagt sie.