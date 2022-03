Polizei fahndet mit Foto : Diebstahl am Geldautomaten in Goch

Diebstahl am Geldautomaten in Goch

Goch Die Polizei bittet die Öffentlichkeit mit einer Bildfahndung um Hilfe. Sie sucht nach einem Mann, der 1800 Euro mit fremden Kreditkarten abgehoben hat.

Am 19. Februar entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger zunächst auf einem Parkplatz eines Discounters an der Klever Straße aus einem Pkw eine Geldbörse mit zwei Kreditkarten. Mit den Karten erfolgten am selben Tag vier Abhebungen von insgesamt 1800 Euro. Dabei wurde ein Tatverdächtiger von einer Überwachungskamera gefilmt.