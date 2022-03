Die Kriminalpolizei warnt vor „Europol“-Masche : 45.000 Euro an Telefonbetrüger überwiesen

Odenthal/Rhein-Berg Wieder eine neue Betrugsmasche im Rheinisch-Bergischen Kreis: Nun meldet sich ein Mitarbeiter von Europol und unterstellt eine Verwicklung in einen Drogenfund und Schwarzgeldkonten.

Die 44-Jährige erhielt bereits am 10. März einen Anruf eines vermeintlichen Europol-Mitarbeiters, der vorgab, dass ein auf ihren Namen angemieteter Mietwagen aufgefunden wurde. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Hinweise auf einen großen Drogenfund sowie Schwarzkonten ergeben. Auf Anforderung des Anrufers überwies die Geschädigte laut Polizei an ein extra eingerichtetes Konto für Kryptowährung sowie an ein Konto in Hongkong insgesamt einen Betrag in Höhe von 45.000 Euro.