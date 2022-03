24 Stunden am Stück : Toverland sucht Freiwillige für Achterbahn-Marathon

Niederlande Der Freizeitpark Toverland feiert das 15-jährige Bestehen von „Troy“ mit einer besonderen Aktion: Der in der Nähe von Venlo gelegene Park sucht Freiwillige für einen 24-Stunden-Achterbahn-Marathon.

(RP) Troy soll die schnellste, längste und höchste Holzachterbahn der Benelux-Länder sein – und sie feiert am 1. Juli ihr 15-jähriges Bestehen. Um dies zu angemessen zu würdigen, organisiert das Toverland vom 1. bis 3. Juli die „Troyback Days“ mit speziellen Aktivitäten. Der Höhepunkt dürfte sicher die „Troy Coaster Challenge“ am 2. und 3. Juli werden. Dafür sucht der Freizeitpark zwölf Freiwillige, die sich für 24 Stunden – und für den guten Zweck – auf die Achterbahn wagen. Angehende Herausforderer können sich ab sofort über die Internetseite des Toverlands registrieren.

Toverland-Besucher können 25 Minuten lang an der „Troy Coaster Challenge“ teilnehmen, indem sie einen Platz neben einem der Kandidaten kaufen. Auch Teile der Holzachterbahn werden versteigert. Die „Troy Coaster Challenge“ findet am Samstag, 2. und Sonntag, 3. Juli statt. Um zu überprüfen, ob die Teilnehmer bis zu 24 Stunden in Troy schaffen, wird am Freitag, 13. Mai, ein Testabend organisiert. Eine erste Auswahl von Kandidaten unternimmt eine zweistündige Fahrt in der Holzachterbahn. Die endgültigen Teilnehmer werden danach bekannt gegeben. Herausforderer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Anmeldung ist bis Sonntag, 10. April, möglich.