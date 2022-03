Neue Kita in Bedburg-Hau : Anwohnerprotest – Bürgermeister Reinders entschuldigt sich

Das Rathaus in Bedburg-Hau. Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Einige Anwohner wenden sich gegen die Pläne, einen Spielplatz in Hau umzusiedeln, um an dessen Stelle einen Kindergarten zu errichten. In der Sitzung des Bauausschusses entschuldigte sich der Bürgermeister, blieb aber bei seinem Standpunkt.