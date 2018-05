Kalkar-Grieth: Bargeld abheben im Griether Hanselädchen

Kalkar-Grieth Nachdem beide Automaten in Wissel abgeschaltet wurden, bietet der Dorfladen seinen Kunden den Service.

Sah sich die Bevölkerung des Teilortes von Kalkar vor ein paar Jahren noch mit der Schließung aller Einzelhandelsgeschäfte konfrontiert, stellte zuletzt die fast zeitgleiche Aufgabe der beiden Geldautomaten im Nachbarort Wissel eine neue Herausforderung dar. Kein Einzelfall, sinkt doch die Zahl der Geldautomaten in Deutschland seit einigen Jahren beständig, die Rede ist gar davon, dass pro Jahr ungefähr 1500 Geldautomaten deutschlandweit abgebaut werden.

Doch man weiß sich ja zu helfen in Grieth: Nachdem bereits vor zwei Jahren etwa hundert Haushalte und Einzelpersonen gemeinsam das Hanselädchen mit Café eröffneten, bietet jenes nun Bargeldauszahlungen für seine Kunden an. Bei Kartenzahlungen ab 20 Euro kann man sich bequem und gebührenfrei Bargeld vom eigenen Konto auszahlen lassen. Obwohl das Lädchen die gesamten Kosten selbst schultern müsse, habe man sich zu diesem Schritt entschlossen, erklären die Aufsichtsräte Marlis Martin-Malberger und Ingmar Kerkhoff, die der Einweisung der Mitarbeiterinnen in das Auszahlungssystem beiwohnten: Man könne die Versorgung mit Bargeld als Teilaspekt der örtlichen Nahversorgung sehen, der man sich als Genossenschaft ja verschrieben habe, außerdem möchte man auf diesem Wege den Kunden und Mitgliedern für ihre Treue danken. Auch Kundin Monika Erkan ist zufrieden: "Bisher mussten wir zum Geldabheben immer nach Wissel und seit einiger Zeit ja sogar nach Emmerich oder Rees fahren, jetzt erledige ich das einfach beim Wocheneinkauf hier im Lädchen, das spart Zeit und Fahrtkosten".