Lokalsport: SGE: Noch einmal gewinnen für van der Hammen

Kleve Bezirksliga: VfB Uerdingen - SGE Bedburg-Hau (15 Uhr).

Eine hervorragende Saison hat die SGE Bedburg-Hau am vergangenen Sonntag gekrönt und mit Rang 3 die beste Platzierung erreicht, seit die Grün-Schwarzen in der Bezirksliga dabei sind. Nach dem 3:0-Erfolg über den Hülser SV ließen es die Schützlinge von Trainer Sebastian Kaul dementsprechend bis in die späten Abend krachen.