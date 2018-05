Kleve-Kellen: MGV 1905: Vorstand einstimmig wiedergewählt

Kleve-Kellen Bei der Jahreshauptversammlung des MGV 1905 Kellen im Schützen-/Vereinshaus begrüßte der 1. Vorsitzende Heinz Evers die Mitglieder und ging noch mal ausführlich auf die vielen Höhepunkte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein.

Unter Verschiedenes gab der Vorsitzende anschließend die feststehenden Termine bekannt. Am 17. Juni um 10.30 Uhr findet im Vereins-/Schützenhaus Kellen das Konzert/Sonntagsmatinee statt. Am 7. Juli, Ständchen beim Sommerfest im Seniorenzentrum Willibrordhaus Kellen. Am 25. August: Teilnahme an der Eröffnung des Heimat und Volksschützenfestes mit Gottesdienst und Kranzniederlegung. am 18. November: Mitgestaltung der Zentralen Feier der Stadt Kleve zum Volkstrauertag. Im Monat Dezember soll auch wieder eine Adventfeier stattfinden.